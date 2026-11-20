Мужчина в Кемеровской области несколько месяцев издевался над малолетним сыном: он избивал его, держал в багажнике и сажал на цепь в «воспитательных целях», сообщает Baza .

Мальчик сумел позвонить в полицию и рассказал об ужасах, которые с ним творил отец. Он попросил спасти его от мучителя. Правоохранители нагрянули к семье домой и задержали изверга.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2026 года мужчина систематически избивал сына ремнем и электрическим шнуром от зарядки телефона. Чтобы ребенок не смог самостоятельно уйти из дома, он приковывал его ногу металлической цепью к анкеру, закрепленному в полу квартиры, и закрывал замок на ключ.

Также отец запирал сына в багажнике и угрожал убить. В очередной раз, когда мужчина посадил мальчика на цепь в «воспитательных целях», ребенок смог достать телефон и рассказать обо всем полиции.

Против отца возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего. Сейчас он находится под стражей. Пострадавшего мальчика вместе с младшим братом изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.