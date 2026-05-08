США опубликовали секретный архив со снимками НЛО

сегодня в 18:03

Пентагон рассекретил архив с данными о неопознанных летающих объектах (НЛО). В том числе были обнародованы фото с «летающими тарелками», следует из информации на сайте военного министерства США.

Процесс выявления и публикации данных правительственных документов поручил начать американский президент Дональд Трамп. Он назвал вопросы, касающиеся НЛО, «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными».

«Поручаю <…> начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов (НЛО)», — сказал он.

Фото - © Сайт Пентагона Фото - © Сайт Пентагона Фото - © Сайт Пентагона

Пентагон будет публиковать новые материалы про НЛО по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно.

На некоторых кадрах, опубликованных военным министерством США, можно заметить в воздухе некие объекты странной формы. В Пентагоне отметили, что правительство так и не смогло сделать окончательных выводов о природе наблюдаемых явлений.

Министр обороны США Пит Хегсет добавил, что министерство обороны США рассекречиванием данных документов «демонстрируют серьезную приверженность администрации Трампа беспрецедентной прозрачности».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.