В Петербурге назвали 6 маршрутов для старта велосезона

В Петербурге с наступлением тепла вырос интерес к семейным велопрогулкам. «МК в Санкт-Петербурге» собрал шесть маршрутов для комфортного открытия сезона.

Одним из самых протяженных остается маршрут от станции метро «Площадь Мужества» вдоль проспекта Непокоренных к набережным Невы и далее до Приморского проспекта. Длина пути достигает 20 км, его можно разбить на удобные отрезки.

Южное направление ведет в Пушкин. Велодорожка проходит вдоль Витебского проспекта с выходом к центру города и достопримечательностям Царского Села. При этом участок рядом с проезжей частью узкий, поэтому для поездок с маленькими детьми стоит выбрать более спокойные трассы.

Через центр проходит маршрут по набережной Фонтанки — от Дворцовой набережной до Старо-Калинкина моста. По пути открываются виды на историческую застройку, мосты и знаковые здания.

Популярным остается путь от Лахты к Лисьему Носу через лес и к парку «Ближние дубки» с выходом к Финскому заливу. В выходные здесь многолюдно.

Крестовский остров предлагает кольцевой маршрут вокруг Приморского парка Победы с возможностью выезда к Яхтенному мосту и Парку 300-летия.

Новой точкой притяжения стал намыв Васильевского острова с набережной Миклухо-Маклая и Линейным парком, где обустроены широкие велодорожки и зоны отдыха у воды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.