Силы ПВО сбили 105 вражеских беспилотников, летевших на Москву

сегодня в 18:37

Дежурные средства ПВО обнаружили и сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

За 7 и 8 мая на подлете к российской столице были сбиты уже 105 вражеских дронов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что киевский режим 1630 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

