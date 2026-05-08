Силы ПВО сбили 105 вражеских беспилотников, летевших на Москву
Фото - © РИА Новости
Дежурные средства ПВО обнаружили и сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
За 7 и 8 мая на подлете к российской столице были сбиты уже 105 вражеских дронов.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что киевский режим 1630 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
