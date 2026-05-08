Врач Белоусов назвал безопасную порцию шашлыка для взрослых и детей

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов сообщил, что оптимальная порция жареного мяса для здорового взрослого составляет 150–200 г за один прием. Есть шашлык рекомендуется не чаще одного-двух раз в месяц.

«Для здорового взрослого оптимальная порция жареного мяса за раз — около 150–200 г, а сами шашлыки — не чаще 1–2 раз в месяц. Детям до 3 лет шашлык лучше не давать вовсе, детям 4–7 лет — 50–100 г хорошо прожаренного нежирного мяса не чаще раза в месяц, подросткам — порции ближе к «взрослым», но тоже без фанатизма. Пожилым людям, а также тем, у кого проблемы с зубами, ЖКТ, сердцем и сосудами, безопаснее ограничиться 80–120 г и выбирать мягкое, нежирное мясо, тщательно прожаренное и без жестких прожилок», — отметил врач.

Специалист добавил, что детям с несформированной ферментной системой и пожилым с заболеваниями ЖКТ не стоит выбирать жирные сорта мяса. Переедание может вызвать тяжесть, вздутие, изжогу, сонливость и повышение давления. В таком случае врач рекомендовал сделать паузу, облегчить рацион и при необходимости согласовать прием ферментов со специалистом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.