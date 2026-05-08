«Мать года» отправила ребенка в школу в пургу, а сама наблюдала из теплой квартиры

Мать из Норильска отправила ребенка в школу, несмотря на сильную пургу. Она наблюдала, как девочка преодолевает сугробы, из теплой квартиры и комментировала ее «поход».

На севере Красноярского края 8 мая температура, по данным синоптиков, опускалась до минус 9 градусов. На улице была метель.

Несмотря на непогоду, жительница Норильска решила отправить ребенка в школу. Она запечатлела на видео, как девочка с трудом превозмогает ветер и снег. При этом, судя по всему, школа находится недалеко от дома, но ребенок добирался до нее очень долго, а в какой-то момент даже полз по сугробам.

«Она уже 10 минут идет. А еще идти и идти сюда вот. А она еще здесь», — сказала женщина в ролике, указав на школу и местоположении девочки.

Мать отметила, что ей хотелось выбежать и помочь школьнице, но ребенок «должен был сам преодолеть это». Также женщина добавила в комментариях, что внизу в тот момент находился ее супруг, контролируя ситуацию.

