Жена Попечерного* показала себя с животом в Париже, где встретила 30-летие
Супруга стендап-комика Данилы Поперечного*, блогерша Полина Чистякова поделилась кадрами из Парижа, на которых она запечатлена с беременным животом.
Девушке исполнилось 30 лет. Она решила отпраздновать день рождения вместе с супругом в Париже. За время прогулки по столице Франции Чистякова сменила несколько образов.
Почти на каждом фото виден беременный живот блогерши.
«Bébémoon», — написала она под снимками в Instagram**.
Babymoon — это отпуск, который супруги берут незадолго до рождения ребенка. Новости о беременности Чистякова раскрыла только в начале апреля.
* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.
