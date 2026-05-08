Жена Попечерного* показала себя с животом в Париже, где встретила 30-летие

Супруга стендап-комика Данилы Поперечного*, блогерша Полина Чистякова поделилась кадрами из Парижа, на которых она запечатлена с беременным животом.

Девушке исполнилось 30 лет. Она решила отпраздновать день рождения вместе с супругом в Париже. За время прогулки по столице Франции Чистякова сменила несколько образов.

Почти на каждом фото виден беременный живот блогерши.

«Bébémoon», — написала она под снимками в Instagram**.

Babymoon — это отпуск, который супруги берут незадолго до рождения ребенка. Новости о беременности Чистякова раскрыла только в начале апреля.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

