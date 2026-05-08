Фицо считает, что украинский конфликт близится к концу

Находящийся в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине скоро может быть завершен, сообщает ТАСС .

«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — заявил он журналистам после прилета в российскую столицу.

Фицо добавил, что он является «сторонником любого вида перемирия». По его словам, в урегулировании конфликта нужно стремиться к диалогу.

Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он планирует встретиться с Путиным.

