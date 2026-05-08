Фицо считает, что украинский конфликт близится к концу
Находящийся в Москве премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что конфликт на Украине скоро может быть завершен, сообщает ТАСС.
«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — заявил он журналистам после прилета в российскую столицу.
Фицо добавил, что он является «сторонником любого вида перемирия». По его словам, в урегулировании конфликта нужно стремиться к диалогу.
Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также он планирует встретиться с Путиным.
