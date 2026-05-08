Бомж навел шороху в фотостудии Петербурга, превратив ее в свою спальню

Бомж пробрался в фотостудию в Петербурге и переночевал там

Пьяный бомж проник в квартиру-фотостудию в Санкт-Петербурге, устроил там погром, а затем заснул. Об этом рассказал владелец студии в соцсетях.

По словам мужчины, он разбирал кровать в одном из своих филиалов, когда ему позвонила соседка со словами: «У вас в студии спит какой-то пьяный мужчина». Хозяин квартиры сразу же отправился знакомиться с «гостем».

Зайдя внутрь апартаментов, он увидел разбросанные по полу вещи, развернутые зеркала, бутылки с пивом и водкой, окурки и даже подстриженные ногти.

Мужчина вежливо попросить незванного гостя покинуть студию. Напоследок он даже сфотографировался с мужчиной и попросил его больше никогда не проникать в чужие квартиры.

