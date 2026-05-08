Министр обороны Латвии заявил, что готов уйти в отставку из-за падения дрона ВСУ

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов покинуть свой пост после повреждения нефтебазы под Резекне украинскими беспилотниками, сообщает РИА Новости .

Ранее прилет украинского беспилотника FP-1 заметили в Резекне на территории филиала нефтехранилища SIA East-West Transit. БПЛА упал в пустой резервуар. Власти Латвии допустили, что на территорию республики могли попасть беспилотники ВСУ, однако протест выразили российскому посольству.

«Дроны необходимо сбивать — это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность», — сказал Спрудс в эфире Латвийского телевидения.

Министр обороны Латвии добавил, что уважает решение оппозиции, которая требует его отставки. Также Спрудс будет уважать решение парламента, если он выступит за то, чтобы он покинул свой пост.

