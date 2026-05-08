Удав оставил без воды многоэтажку в Нижнем Тагиле

Плюшевый удав оставил без водоснабжения многоквартирный жилой дом в Свердловской области, сообщает Ural Mash .

Инцидент произошел 5 мая на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле. Жильцы многоэтажки жаловались на проблемы с канализацией и слабый напор воды.

На опубликованных кадрах видно, как при очистке колодцев сотрудники аварийной службы достали длинного плюшевого удава, который и стал причиной засора.

Ранее житель Москвы обнаружил ярко-красную змею в туалете своей квартиры. Выяснилось, что королевская змея несколько дней ползала по квартирам в многоэтажке на юге города.

