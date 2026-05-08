Избила продавщицу: неадекватные подростки ворвались в магазин в Петербурге

В магазин в Санкт-Петербурге ворвалась группа несовершеннолетних с целью ограбления. Когда их задержали с поличным, одна из девушек-подростков на выходе избила продавщицу, которая по возрасту годится ей в матери, сообщает Telegram-канал «Наш Парнас | Санкт-Петербург».

Инцидент произошел вечером 8 мая в магазине на Толубеевском проезде. По словам пострадавшей продавщицы, компания подростков ворвалась в торговую точку в вечернее время.

Сотрудники магазина поймали молодых людей с поличным при попытке вынести товар. Однако на выходе одна из несовершеннолетних участниц нападения ударила женщину. Продавщица обратилась к родителям хулиганов с требованием явиться в магазин в течение суток.

«Прошу родителей этих хулиганов явиться в магазин в течение 24 часов, или мы обратимся в полицию», — заявила пострадавшая.

