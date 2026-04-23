Ярко-красную змею обнаружил житель Москвы у себя в туалете

Житель Москвы обнаружил ярко-красную змею в туалете своей квартиры. Выяснилось, что королевская змея несколько дней ползала по квартирам в многоэтажке на юге города, сообщает Telegram-канал «Москвач» .

На опубликованных кадрах видно, как королевская змея ползает по полу в туалете, а затем прячется за корзиной с бельем.

Выяснилось, что она сбежала из террариума одной из жительниц дома. Хозяйка предупредила о побеге соседей и призвала не пугаться, так как змея не ядовита и принадлежит семейству ужеобразных.

После поимки рептилию передали хозяйке.

