Жили «безоплатно»: россиянка накопила долг в тайском отеле и просит помощи

Шаманка из Краснодара жила с семьей в тайском отели «на халяву» и осталась должна 300 тысяч рублей. Теперь ее держат заложниках в гостинице, не выпуская без выплаты долга, сообщает Mash.

Россиянка, которая называет себя «чудотворцем», ее дочь и четыре кота заселились в тайский отель с джакузи весной. С апреля семья не платила за номер. При этом шаманка оставляла положительные отзывы об отеле, говорила, что здесь можно жить «безоплатно».

В итоге у семьи накопился долг в размере 300 тысяч рублей.Сейчас отель не выпускает их без оплаты аренды. При этом все деньги у россиянки давно закончились. Вернуться домой семья не может: для этого надо оплатить долг и штраф за просрочку визы, а также купить билеты. В общей сложности на это потребуется около 1,8 млн рублей. При этом долг продолжает расти с каждым днем.

Кроме того, у туристки пожилые кошки, которых нельзя устроить на передержку, а перевозка требует больших денег. Россиянка открыла сбор среди соотечественников в Таиланде.

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