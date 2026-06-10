Ида Галич показала фигуру спустя 9 месяцев после родов

На опубликованных кадрах видно, как 36-летняя блогерша в нижнем белье делает утреннюю зарядку на турецком курорте.

«Я продолжаю приводить себя в форму. Мне нравится, как я выгляжу спустя десять месяцев после родов», — написала Галич в своем Telegram-канале.

На курорт Галич отправилась с 6-летним сыном Леоном от первого брака с Аланом Басиевым, а также с 9-месячной дочерью Лией от бизнесмена Олега Ледвича.

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