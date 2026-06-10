Трамп поднимал перед подчиненными вопрос об ударе по Ирану ядерным оружием
В последнее время президент США Дональд Трамп начал спрашивать подчиненных о возможности использования ядерного оружия против Ирана для ускорения завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает РИА Новости.
По его словам, на недавнем секретном совещании в Белом доме Трамп туманно рассуждал о варианте применения ядерного оружия, который мог бы ускорить окончание войны.
Пока такие обсуждения остаются между высокопоставленными членами администрации и президентом.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже сегодня возобновит мощные удары по Ирану.
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