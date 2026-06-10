сегодня в 23:43

Трамп поднимал перед подчиненными вопрос об ударе по Ирану ядерным оружием

В последнее время президент США Дональд Трамп начал спрашивать подчиненных о возможности использования ядерного оружия против Ирана для ускорения завершения конфликта. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает РИА Новости .

По его словам, на недавнем секретном совещании в Белом доме Трамп туманно рассуждал о варианте применения ядерного оружия, который мог бы ускорить окончание войны.

Пока такие обсуждения остаются между высокопоставленными членами администрации и президентом.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже сегодня возобновит мощные удары по Ирану.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.