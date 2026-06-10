Трамп: США уже сегодня возобновят мощные удары по Ирану
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже сегодня возобновит мощные удары по Ирану, сообщает SHOT.
По словам главы Белого дома, США и Иран были близки к соглашению, однако Тегеран продолжил их «обманывать». Вашингтон имеет право на удары, так как Иран сбил американский вертолет в Ормузском проливе.
По мнению американского лидера, Иран захочет заключить сделку. Пакистан работает над соглашением в качестве посредника.
Помимо этого, во время беседы с журналистами Трамп признался, что США ночами тайно вывозили иранскую нефть.
«Мы вывозили миллионы баррелей нефти. Каждую ночь. Рассказываю об этом сейчас, потому что они только что это обнаружили. И скрывать уже нет смысла», — сказал Трамп.
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