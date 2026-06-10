Трамп: США уже сегодня возобновят мощные удары по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже сегодня возобновит мощные удары по Ирану, сообщает SHOT .

По словам главы Белого дома, США и Иран были близки к соглашению, однако Тегеран продолжил их «обманывать». Вашингтон имеет право на удары, так как Иран сбил американский вертолет в Ормузском проливе.

По мнению американского лидера, Иран захочет заключить сделку. Пакистан работает над соглашением в качестве посредника.

Помимо этого, во время беседы с журналистами Трамп признался, что США ночами тайно вывозили иранскую нефть.

«Мы вывозили миллионы баррелей нефти. Каждую ночь. Рассказываю об этом сейчас, потому что они только что это обнаружили. И скрывать уже нет смысла», — сказал Трамп.

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