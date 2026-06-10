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Стоять в очередях бессмысленно: бензовозы не привезли топливо в Севастополь

Бензовозы ночью не смогли прийти в Севастополь. В связи с этим новой партии QR-кодов для топлива сегодня не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, стоять завтра в очередях на заправках не нужно.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС „ТЭС“ завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные — будут деактивированы», — отметил Развожаев в Telegram-канале.

При этом завтра ожидается новая генерация. Все, кто не успели воспользоваться своим кодом, смогут взять новый.

На АЗС «ТЭС» завтра будут заправляться только автомобили коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур, а также общественный транспорт.

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