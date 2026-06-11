В Латвии отменили концерт американского рэпера из-за его выступлений в РФ

Власти Латвии запретили проведение концерта известного американского рэпера Xzibit (Элвина Натаниэля Джойнера IV) после того, как он выступал в России, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на портал Delfi.

Рэпер должен был выступить в Латвии 19 сентября в рамках концертного тура.

По данным СМИ, после получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии уведомили, что запланированное выступление Xzibit в клубе Coyote Fly не может состояться.

Организаторы концерта заявили, что уважают решение властей, но добавили, что у них нет информации, указывающей на политический характер выступлений артиста в России.

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