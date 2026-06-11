Минздрав РФ обновил список медицинских специальностей

Минздрав России дополнил перечень специальностей для работников с медицинским и фармацевтическим образованием, включив в него более 15 новых компетенций, сообщает РИА Новости .

В обновленную номенклатуру для специалистов с высшим образованием и (или) дополнительным профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием вошли 15 направлений, в том числе аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

Также с 1 сентября 2027 года в перечень добавят паллиативную медицинскую помощь. Специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохранятся до 1 сентября 2028 года.

В номенклатуру для специалистов со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием включили медицинскую микробиологию, нутрициологию и стоматологическое дело.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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