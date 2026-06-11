Более 20 БПЛА сбили над Севастополем
Севастополь продолжают атаковать ВСУ. Военные отражают удары, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Средства противовоздушной обороны сбили уже свыше 20 беспилотников. Они были уничтожены в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.
По предварительным данным, пострадавших нет.
«Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее большая часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ.
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