Более 20 БПЛА сбили над Севастополем

Средства противовоздушной обороны сбили уже свыше 20 беспилотников. Они были уничтожены в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее большая часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ.

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