Свидетели не замечали у Усольцевых палок для ходьбы, обломок которых нашли

Свидетели не рассказывали о наличии у пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых скандинавских палок, фрагмент одной из которых был обнаружен в ходе недавних масштабных поисков, сообщает РИА Новости .

По показаниям свидетелей, пропавшая семья отправилась в поход в легкой одежде и с рюкзаками. Никто из очевидцев не упоминал о скандинавских палках.

В прошлом году в региональном СК РФ также уточняли, что свидетели видели, как семья ушла в поход легко одетой.

Ранее обломок палки для скандинавской ходьбы нашли в зоне поисков семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября 2025 года.

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