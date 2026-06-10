Обломок палки для скандинавской ходьбы обнаружили при поисках Усольцевых

В красноярской тайге, где ищут семью Усольцевых, обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы. Следственный комитет не нашел признаков, что вещь принадлежала пропавшим, сообщает RT .

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что в зоне поисков нашли только обломок туристической палки. Других вещей, указывающих на принадлежность семье, не обнаружили.

«Там просто нашли обломок туристической палки для скандинавской ходьбы. Все, больше каких-либо вещей, которые бы указывали конкретно на принадлежность к Усольцевым, там не обнаружено», — рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что свидетели не подтверждали наличие такой палки у Усольцевых. Ранее ведомство заявляло о находке вещей, которые могут принадлежать пропавшим.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

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