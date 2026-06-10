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Значительная часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ

Как рассказали в Музее обороны Севастополя, существенная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была уничтожена пожаром, возникшим после удара БПЛА, сообщает ТАСС .

Этой ночью украинский дрон самолетного типа ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Там начался пожар.

«Сгорел предметный план, сгорело полотно, удалось спасти несколько фрагментов», — отметили в музее.

Общая площадь полотна составляла 1,6 тыс. кв. м. Из здания удалось вынести всего лишь несколько небольших фрагментов, размытых из-за попадания воды.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в годы ВОВ фашисты тоже повредили полотно, но его удалось восстановить, практически создать заново.

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