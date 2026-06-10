Значительная часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Как рассказали в Музее обороны Севастополя, существенная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была уничтожена пожаром, возникшим после удара БПЛА, сообщает ТАСС.
Этой ночью украинский дрон самолетного типа ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Там начался пожар.
«Сгорел предметный план, сгорело полотно, удалось спасти несколько фрагментов», — отметили в музее.
Общая площадь полотна составляла 1,6 тыс. кв. м. Из здания удалось вынести всего лишь несколько небольших фрагментов, размытых из-за попадания воды.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в годы ВОВ фашисты тоже повредили полотно, но его удалось восстановить, практически создать заново.
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