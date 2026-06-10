«Отморозки»: панорама «Оборона Севастополя» почти уничтожена после атаки дрона

По его словам, на месте ЧП работают 83 человека и 22 единицы техники спасслужбы Севастополя и МЧС РФ. Пожару, который возник на панораме после атаки БПЛА, присвоен 4-й ранг. Ситуация на объекте крайне сложная: великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — подчеркнул Развожаев.

Он также напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле фашистами здание панорамы было частично разрушено и загорелось. Тогда казалось, что произведение Рубо погибло навсегда. Но пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли 86 фрагментов полотна. А уже после войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.

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