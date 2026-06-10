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Купол может рухнуть в панораме «Оборона Севастополя», атакованной дроном

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», по которой ударил украинский дрон, может обрушиться. Об этом сообщил ТАСС директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Панорама была атакована минувшей ночью. После удара в здании возник сильный пожар. Он длился 13 часов. Его удалось локализовать. Сейчас идет проливка конструкций.

По словам Смородкина, существует угроза обрушения купола. Само здание панорамы площадью 30 тыс. кв. м полностью выгорело после удара ВСУ.

Несколько фрагментов полотна было эвакуировано из здания. Они получили повреждения.

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