У компании, чей водитель протаранил толпу в Екатеринбурге, нашли 11 нарушений

У компании-перевозчика, чей автобус протаранил толпу в центре Екатеринбурга, выявлено более десяти нарушений, сообщает РЕН ТВ .

Последние 11 нарушений датируются 2021 годом. Водителям не предоставляли положенные 12 часов отдыха между сменами, медосмотры оформляли с ошибками, а техобслуживание и инструктажи проводили с нарушениями. У компании также нет документов, подтверждающих проведение анализов работников, склонных к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

Кроме того, в отношении перевозчика подавалось несколько исков о возмещении ущерба от ДТП и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Ранее у храма «Большой Златоуст» автобус въехал в толпу пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.

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