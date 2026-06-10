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Водитель автобуса, наехавший на толпу на Урале, потерял сознание за рулем

Водитель автобуса, въехавшего в толпу пешеходов в Екатеринбурге, не помнит момент аварии. Он потерял сознание в процессе езды, сообщает Mash .

По словам мужчины, он хотел быстрее проехать перекресток. Мужчина уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора.

Внезапно у водителя заболела голова, зрение резко ухудшилось. Момент аварии он не помнит. Мужчина не исключает, что мог перепутать педаль газа с тормозом.

ДТП произошло в среду у храма «Большой Златоуст». По предварительным данным, автобус въехал в толпу пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что аварию мог спровоцировать внедорожник, который на скорости хотел подрезать автобус.

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