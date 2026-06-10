Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Белгородская область в очередной раз подверглась атаке ВСУ. Пострадали два человека, сообщает оперативный штаб региона.
В хуторе Красиво Борисовского округа дрон атаковал автомобиль. Пострадавших после этого доставили в Борисовскую центральную районную больницу.
У мужчины множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Женщина получила осколочные ранения головы и грудной клетки. Сейчас они получают необходимую медпомощь.
Автомобиль оказался поврежден.
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