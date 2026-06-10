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Центробанку и Сбербанку разрешили самим сбивать БПЛА

Центробанк, Сбербанк и учреждения специальной почтовой связи смогут самостоятельно бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующий документ появился на портале правовых актов.

Теперь им не нужно ожидать действий профильных служб при отражении атаки.

Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступает в силу со дня его официального опубликования, 10 июня.

Ранее значительная часть полотна панорамы в Севастополе сгорела после удара дрона ВСУ.

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