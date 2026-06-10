Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости без заявления

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому страховые пенсии по старости и часть досрочных пенсий в России планируется назначать без личного обращения граждан. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, Социальный фонд будет автоматически принимать решения о назначении пенсий, опираясь на данные из государственных информационных систем. В частности, будут учитываться сведения о страховом стаже, пенсионные коэффициенты, а также информация, подтверждающая право на досрочное получение пенсии.

В министерстве рассчитывают, что новый механизм поможет снизить количество случаев, когда люди по различным причинам не подают заявления на получение выплат сразу после возникновения права на них.

Изменения затронут как стандартные страховые пенсии по старости, так и специальные досрочные пенсии, включая те, что предназначены для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Ожидается, что эти нововведения начнут действовать с 1 сентября текущего года.

Ранее Минтруд предложил запретить использование материнского капитала на ежемесячные выплаты для детей с их рождения, а также на формирование накопительной пенсии. По мнению ведомства, маткапитал должен идти в первую очередь на покупку жилья.

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