Маткапитал только на жилье: инициатива Минтруда угрожает российским семьям?

Если материнский капитал разрешат использовать исключительно на улучшение жилищных условий, часть российских семей может оказаться в сложной ситуации, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, юрист Марчел Кырлан.

Ранее Минтруд предложил запретить использование материнского капитала на ежемесячные выплаты для детей с их рождения, а также на формирование накопительной пенсии. По мнению ведомства, маткапитал должен идти в первую очередь на покупку жилья.

«Главный риск здесь — потеря гибкости. Семьи с низкими доходами действительно могут оказаться в более уязвимом положении. В крупных городах и даже во многих регионах материнского капитала недостаточно, чтобы купить жилье без кредита. А ипотека для малообеспеченной семьи часто недоступна из-за низкого дохода, высокой долговой нагрузки или отсутствия стабильной занятости. В итоге может возникнуть парадокс: деньги формально есть, но использовать их реально семья не может», — сказал Кырлан.

Он добавил, что при этом ежемесячная выплата могла быть для семьи не «приятным бонусом», а способом оплатить питание, лекарства, одежду ребенку и коммунальные платежи.

«С точки зрения справедливости чрезмерное ограничение родительского выбора выглядит спорно. Государство вправе задавать целевые направления использования маткапитала, потому что это бюджетные средства и они должны работать в интересах ребенка. Но интерес ребенка — это не только квадратные метры. Это еще и нормальное питание, здоровье, спокойная бытовая среда, возможность матери или отца пережить период снижения доходов после рождения ребенка», — отметил эксперт.

Кырлан обратил внимание на то, что родители зачастую лучше понимают, что именно сейчас критично для семьи: внести платеж по ипотеке или купить ребенку необходимые вещи и оплатить текущие расходы.

«Более сбалансированным подходом было бы не полное исключение ежемесячных выплат, а настройка критериев: например, сохранение выплат для семей с низким доходом, семей в трудной жизненной ситуации, одиноких родителей, семей с маленькими детьми. Материнский капитал эффективен тогда, когда он не только красиво выглядит в статистике, но и реально помогает конкретной семье», — подчеркнул эксперт.

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