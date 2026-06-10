Белорусский бренд Belgee прекратил продажи кроссовера X50 в России

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Белорусская компания Belgee прекратила реализацию кроссовера Х50 на российском рынке и исключила модель из своего онлайн-каталога, сообщает РИА Новости .

На официальном российском сайте бренда теперь представлены три модели: кроссовер Х50+ (обновленная версия Х50), седан S50 и кроссовер Х70.

Belgee X50 — аналог кроссовера Geely Coolray. Китайская марка также вывела устаревшую версию данной машины с российского рынка, и продает теперь только обновленные модели Coolray.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественные производители готовы удовлетворить спрос на автомобили во всех сегментах, включая бюджетные и премиальные модели, а также электромобили и семейные минивэны.

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