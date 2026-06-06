Алиханов: автопроизводители РФ могут обеспечить потребности во всех сегментах

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественные производители готовы удовлетворить спрос на автомобили во всех сегментах, включая бюджетные и премиальные модели, а также электромобили и семейные минивэны, сообщает ТАСС .

«Сейчас российские автомобилестроители готовы обеспечивать потребности покупателей во всех сегментах — от доступных моделей до классов „премиум“ и „люкс“, от компактных городских электромобилей до просторных минивэнов, рассчитанных на длительные семейные поездки», — сказал Алиханов на ПМЭФ-2026.

Министр добавил, что с января по май текущего года продажи новых автомобилей в России увеличились на 9% по сравнению с предыдущим годом и достигли 552,2 тыс. единиц.

Ранее отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» представил гоночные автомобили Lada на Петербургском международном экономическом форуме.

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