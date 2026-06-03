АвтоВАЗ представил гоночные Lada на ПМЭФ-2026
Гоночные автомобили Lada представили на ПМЭФ-2026
АвтоВАЗ продемонстрировал гоночные автомобили Lada на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года, сообщает RT.
Машины стали частью официальной экспозиции компании.
Разработки продемонстрировали в рамках выставочной программы форума в Санкт-Петербурге. Посетителям показали спортивные модификации, подготовленные для участия в соревнованиях.
Корреспондент RT показал представленные модели и рассказал об их особенностях. Гоночные автомобили стали одной из заметных премьер стенда АвтоВАЗа на ПМЭФ-2026.
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