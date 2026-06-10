«Чиновники уничтожают город»: в Волгограде срубили деревья ради платной парковки

На улице Глубокоовражной в Волгограде массово вырубили деревья. Общественник Сергей Островский, снявший работы на видео, предположил, что на этом месте появится платная парковка, сообщает V1.ru .

Ранее в городе чиновники анонсировали масштабное расширение платных парковок.

На видео, присланное активным горожанином и многодетным отцом Островским показано, что деревья пилят на территории, которая находится недалеко от исторического здания царицынской каланчи.

«На месте, где сейчас делают парковку на Глубокоовражной, вырубили все деревья. Хотя мне Елена Славина, заместитель руководителя департамента городского хозяйства, обещала в устной беседе, что все деревья обследуют и сохранят. Там было, наверное, штук пять больших деревьев, которые точно не надо было убирать: они не мешали парковке», — отметил общественник.

Он добавил, что вдоль Глубокоовражной улицы, где изначально деревья сохранили, в среду тоже уже ничего не было, все спилили.

«Деревья вам что, мешали вдоль дороги? Они кондиционируют, охлаждают, температуру снижают в нашем городе! Чиновники просто целенаправленно уничтожают наш город! Я готов за эту парковку с тенью в два раза больше денег заплатить». — подчеркнул Островский.

В администрацию Волгограда направили запрос, почему идет вырубка деревьев на этом участке улицы, а еще когда планируется открытие новой платной стоянки в центре города.

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