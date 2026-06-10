Спрятался в багажнике: россиянин сделал странную находку на экскурсии в Бодруме

Россиянин сделал неожиданную находку в автобусе во время экскурсии в Турции. Он обнаружил в багажном отделении маршрутного транспорта скрывавшегося мужчину.

Мужчина поинтересовался насчет странного «попутчика» у водителя, но тот повел себя странно. Он давал противоречивые объяснения: сначала говорил, что это второй водитель, затем и вовсе начал беспокоиться и затруднялся объяснить ситуацию.

Путешественники так и не поняли цель нахождения мужчины в багажном отсеке автобуса. Между тем россиянин рассказал обо всем гиду. Тот заявил, что не был в курсе ситуации. Он передал информацию о случившемся туроператору. После этого на первой же остановке скрывавшийся мужчина сбежал.

Россиянин призвал других туристов, занимающих места в задней части салона, перед посадкой визуально проверять багажное отделение в целях безопасности.

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