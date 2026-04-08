Комик-иноагент Поперечный* впервые станет отцом

Известный стендап-комик Данила Поперечный* готовится стать отцом, сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова на своей странице в Instagram**.

Девушка опубликовала видеозапись, на которой запечатлена ее реакция на положительный тест на беременность. На кадрах видно, что она в восторге от своего положения.

Поперечный* тоже поделился этими кадрами с подписью «у нас новости».

Другие детали о беременности пара пока не рассказала.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

