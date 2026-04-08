Комик-иноагент Поперечный* впервые станет отцом
Известный стендап-комик Данила Поперечный* готовится стать отцом, сообщила его жена, блогерша Полина Чистякова на своей странице в Instagram**.
Девушка опубликовала видеозапись, на которой запечатлена ее реакция на положительный тест на беременность. На кадрах видно, что она в восторге от своего положения.
Поперечный* тоже поделился этими кадрами с подписью «у нас новости».
Другие детали о беременности пара пока не рассказала.
* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.
