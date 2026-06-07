Роскомнадзор ответил на жалобы об ошибках в заданиях ЕГЭ
Роскомнадзор получил обращения граждан по поводу возможных ошибок в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Сообщения переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что опечатка в слове «позвала» в задании ЕГЭ по русскому языку не мешала его успешному выполнению, так как ударная буква в слове была выделена. При обработке результатов будет проведен дополнительный анализ ответов на указанные задания и статистика их выполнения.
В случае подтверждения проблем будут приняты решения, защищающие права и интересы выпускников.
Ранее школьники массово пожаловались на ошибки в ЕГЭ по русскому языку.
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