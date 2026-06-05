Мизулина: школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что школьники массово жалуются на ошибки в ЕГЭ по русскому языку.

По ее словам, ей поступило множество жалоб от выпускников, которые в ходе ЕГЭ по русскому обнаружили ошибку в задании № 4. Школьники утверждают, что в одном из вариантов ответов слово «позвала» было написано с двумя буквами «а». Опечатка в тесте вызвала сложности у экзаменуемых, которые долго не могли выбрать правильные варианты ответов. Обращения к организаторам не помогли.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что также выпускники столкнулись с проблемой при написании сочинения: составители КИМ, вероятно, перепутали тексты для задания № 27, используя материалы О. М. Куваева и В. М. Санина. Получено более 220 обращений.

«Сейчас из-за этого многие выпускники переживают. Публикую для того, чтобы на ситуацию обратили внимание», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в пятницу утром обратилась в Рособрнадзор с просьбой проверить задание на наличие ошибок.

Ранее учитель одной из российских школ пожаловалась на подставных учеников-провокаторов на ЕГЭ.

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