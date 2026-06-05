Учитель пожаловалась на подставных учеников-провокаторов на ЕГЭ

Учитель Ангелина (имя изменено) рассказала, что во время экзамена у одной из школьниц выпали листочки из кармана. Они были пустые, но на камере видеонаблюдения это фиксируется как шпаргалка.

По ее словам, учитель предупреждает учеников, чтобы никому не подсказывали во время ЕГЭ. «Странные» школьники часто просят помощи с вопросом на экзамене в классе или в туалете.

«Какого черта на ЕГЭ провокаторы-подставные ученики? Как это проверяет грамотность? Какое отношение это имеет к результатам?», — возмутилась Ангелина в социальных сетях.

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