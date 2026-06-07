Судно, на котором случилась вспышка хантавируса, отплыло из Роттердама

Нидерландское круизное судно MV Hondius, на котором в мае была вспышка хантавируса, покинуло порт Роттердама и взяло курс на Шпицберген, сообщает РИА Новости со ссылкой на порт Роттердама.

Лайнер прибыл в Роттердам 18 мая с экипажем на борту, после чего людей отправили на карантин, а судно прошло очистку и дезинфекцию. Почти через три недели, в субботу вечером, Hondius вышел в море.

На Шпицбергене он заберет пассажиров и отправится в первый после вспышки арктический круиз.

Ранее глава ВОЗ оценил текущую ситуацию со вспышкой хантавируса на лайнере.

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