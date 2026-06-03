Глава ВОЗ оценил текущую ситуацию со вспышкой хантавируса на лайнере

Ситуация со вспышкой хантавируса Андес на лайнере MV Hondius остается стабильной, общий риск заражения — низким. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС .

По его словам, прошел уже месяц с момента последнего сообщения о смертельном исходе. Число подтвержденных случаев не изменилось и составляет 13.

ВОЗ продолжит сотрудничать с властями затронутых стран до завершения карантина всех пассажиров и членов экипажа.

Ранее в Минздраве Греции оценили риск эпидемии хантавируса в Европе.

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