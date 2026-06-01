В Минздраве Греции оценили риск эпидемии хантавируса в Европе

Риск эпидемии хантавируса в Европе оценивается как очень низкий, так как он нелегко передается от человека к человеку, а переносящие его грызуны не водятся на европейской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Греции.

«Передача хантавируса от человека к человеку отмечалась редко и касается главным образом вида хантавируса Andes virus, который является эндемичным для Южной Америки», — говорится в сообщении.

С 6 по 28 апреля на судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Европу, произошла вспышка хантавируса. На борту тогда находились 147 человек. 10 мая лайнер уже пришвартовывался к Тенерифе, а недавно достиг конечной точки маршрута — Роттердама.

Хантавирус Андес характеризуется высоким риском летального исхода — до 40–50%. Об этом говорится в обзоре референс-центра Роспотребнадзора на базе Ставропольского противочумного института.

