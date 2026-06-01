В Воронежской области сбили 12 беспилотников
Силы ПВО сбили над Воронежской областью 12 БПЛА, , сообщил губернатор Александр Гусев на платформе «Макс».
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
