В Воронежской области сбили 12 беспилотников

сегодня в 05:50

Силы ПВО сбили над Воронежской областью 12 БПЛА, , сообщил губернатор Александр Гусев на платформе «Макс».

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

