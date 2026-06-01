У побережья Чили произошло землетрясение
В центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает «Интерфакс».
Эпицентр сейсмособытия находился в 24 км севернее города Винья-дель-Мар, примерно в 3,2 км от берега.
По интенсивности подземных толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное». Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.
Ранее директор Института геофизики УрО РАН Ирина Козлова призвала расширить сеть сейсмических станций в Свердловской области после трех землетрясений в майские праздники.
