В МИД России назвали удар дронов по Геническу жертвоприношением ребенка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев встречает Международный день защиты детей убийством ребенка, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Украина специально пропагандирует антиценности.

Дипломат назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.

Ранее украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко в Геническе. В результате атаки травмированы пять человек. Из-за БПЛА погиб мальчик 2020 года рождения.

