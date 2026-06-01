В МИД России назвали удар дронов по Геническу жертвоприношением ребенка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев встречает Международный день защиты детей убийством ребенка, сообщает РИА Новости.
По ее словам, Украина специально пропагандирует антиценности.
Дипломат назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.
Ранее украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко в Геническе. В результате атаки травмированы пять человек. Из-за БПЛА погиб мальчик 2020 года рождения.
