В Японии из-за тайфуна отменено более 400 рейсов

Отмечается, что отмененные рейсы касаются в первую очередь Окинавы, на которую 1–2 июня обрушится тайфун.

Скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет около 30 метров в секунду, а скорость порывов достигает 45 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, после Окинавы тайфун изменит направление на северо-восточное и может пройти вдоль тихоокеанского побережья основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио.

Ранее Филиппины оказались во власти супертайфуна «Фунг-Вонг». Сотни тысяч местных жителей оставляют свои дома, чтобы эвакуироваться в безопасное место и не стать жертвами разрушительной стихии.

