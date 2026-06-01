«Аэрофлот» с понедельника возобновляет рейсы в Дубай

Рейсы по маршруту Москва — Дубай будут выполняться раз в день.

Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте «Аэрофлота», все билеты классов эконом и комфорт проданы.

3 марта 2026 года МИД России и Минэкономразвития рекомендовали воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. При официальном предупреждении турист вправе потребовать полную компенсацию за тур в досудебном порядке. При поездке вопреки рекомендации страховщик может отказать в выплате. Туроператорам предписано приостановить продажи.

Ранее Россия отменила рекомендации для отечественных авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. Такое решение было принято с учетом позиции министерства транспорта и министерства иностранных дел РФ. Ограничения носили временный характер и теперь сняты.

