Рбенок погиб при падении минивэна в кювет в Дагестане

При падении минивэна в кювет в Дагестане погиб ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, еще 7 человек пострадали.

Трагический инцидент произошел в Тарумовском районе, вблизи села Кочубей.

Отмечается, что водитель автомобиля Mercedes-Benz (минивэн) не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«7-летний пассажир скончался на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

